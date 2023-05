Maltempo | Foti FdI | ' prima del commissario pensiamo all' assetto idrogeologico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Diamo una notizia: da nove anni i presidenti di Regione sono commissari dell'. Oggi Bonaccini lo è. Quello di cui si discute e polemizza è la figura di unper la ricostruzione, mabisognerà pensare a qualedare alla Romagna e poi a ricostruire". Lo ha detto Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, a Tg1 Mattina. "In Emilia sono state realizzate casse di espansione dopo le alluvioni e la situazione è migliorata. Bisogna quindistabilire le opere che si devono realizzare per intervenire sul contenimento dei fiumi. Una certa filosofia ha pensato che i fiumi non dovessero avere argini", ha aggiunto.