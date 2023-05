(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ci sono 19sullaemiliano - romagnola - sui 98 esaminati - in cui le acque non risultano conformi ai parametri dità. E' quanto emerge dalla rilevazione effettuata ieri dall'...

, spiega una nota della Regione, sono interessati "più di altri dagli effetti dell'alluvione che ha coinvolto diversi corsi d'acqua con afflusso a mare". In particolare nel Ravennate, nel ...... due tratti nel comune di Goro, iA e B dello Scanno di Goro. Situazioni, come accaduto in occasioni passate legate al, probabilmente destinate a rientrare già nei prossimi giorni - ...Sono tanti ancora ida chiarire anche in considerazione dei particolari che sono emersi. Cosa ... sia perché l'imbarcazione avrebbe tardato a rientrare nonostante ilsia perché i posti ...

Maltempo: 19 punti su 98 della costa E-R non balneabili Euronews Italiano

Ci sono 19 punti sulla costa emiliano-romagnola - sui 98 esaminati - in cui le acque non risultano conformi ai parametri di balneabilità. E' quanto emerge dalla rilevazione effettuata ieri dall'Arpae.La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 14 alle 21 di oggi su tutta la Campania. Sono possibili ancora temporali improvvis ...