'Tutto lo staff è felice', scrive l'nella didascalia. La gita I lavoratori si sono goduti anche una gita in catamarano privato, con vasca idromassaggio inclusa. Hanno poi trascorso la ...Lui è Khairul Aming,malese dedito alla vendita di salse chili conosciute come 'sambal'... La località prescelta è stata Langkawi, un arcipelago turistico nel nord - ovest della. I ...chiude l'azienda e paga una vacanza di lusso ai 60 dipendenti Un giovanemalese di 30 anni, Khairul Aming , ha chiuso per una settimana l'azienda di salse chili .... I ...

Malesia, imprenditore regala a 60 dipendenti una vacanza in un resort a 5 stelle TGCOM

