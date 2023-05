Dario Menighetti è un ex tenore del Teatro La Fenice di Venezia di 53 anni. Da circa dieci èdi(sclerosi laterale amiotrofica), ma questo non gli ha impedito di scrivere un'autobiografia, grazie all'aiuto del puntatore ottico : un dispositivo di 'eye - tracking' in grado di ...E lo è, in particolare, per i malati di. Basta leggerlo, almeno in parte, per coglierne la ...un punto di partenza e di arrivo per certi tipi di malattia che mettono soprattutto il(ma anche ...C'è anche unditra le persone soccorse nell'inferno di acqua e fango dai sommozzatori della Prociv Arci Montalto di Castro, da mercoledì in Emilia Romagna per aiutare la popolazione. 'L'uomo era in ...

Malato di SLA scrive un'autobiografia muovendo solo gli occhi. Il Mago Forest: «Mi hai ricordato Woody Allen» ilmessaggero.it

Dario Menighetti è un ex tenore del Teatro La Fenice di Venezia di 53 anni. Da circa dieci è malato di SLA (sclerosi laterale amiotrofica), ma questo non gli ha impedito ...Padova, 30 mag. (Adnkronos Salute) - Esperti e operatori territoriali si sono confrontati sulla cura della sclerosi laterale amiotrofica (Sla) nel workshop Criticalities in Als. From disease characte ...