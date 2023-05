Malata di sclerosi multipla denuncia la Ausl Umbria 1 | ' Non ha risposto sul suicidio assistito'

Laura Santi, una 48enne di Perugia affetta damultipla, ha annunciato oggi di avere sporto denuncia nei confronti dell'Ausl Umbria 1 per "omissione di atti d'ufficio" ovvero per avere mancato omesso "in tutti questi mesi di fornire una ...Azioni legali in seguito a ritardi e omissioni Oltre alle contestazioni in sede penale per omissione di atti d'ufficio, è stata annunciata anche un'azione in sede civile . Si tratta di un ricorso d'......della commissione medico - scientifica dell a Onlusi Aisla (Associazione italianalaterale ...i neurofilamenti vengono rilasciati nel siero e nel liquido cerebrospinale della persona. Il ...

Perugia, malata sclerosi multipla denuncia Ausl per non risposta su suicidio assistito TGCOM

Quasi una persona su due con sclerosi multipla riceve meno assistenza di quanto avrebbe bisogno; una persona su tre lamenta tempi di attesa molto lunghi per la risonanza magnetica e segnala che gli ef ...«Voglio essere libera di morire», questa la volontà di Laura Santi, 48 anni, affetta da sclerosi multipla. Oggi ha denunciato l'Ausl Umbria 1 per i lunghi tempi ...