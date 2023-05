Make Italy Green | il movimento di E ON per rendere l’Italia più verde arriva sul lago di Garda

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Si è tenuto oggi l’evento che ha riunito E.ON, esperti scientifici e associazioni del territorio per un confronto sulle azioni di contrasto alla crisi climatica, attraverso un impegno mirato e condiviso 31 maggio 2023. Una barca sospesa suldi, a richiamare l’attenzione sulla diminuzione del livello d’acqua subito dalnegli anni più recenti a causa dei cambiamenti climatici, conseguenza delle azioni non responsabili dell’uomo sul Pianeta. È l’installazione creata da E.ON, che ha fatto da sfondo all’eventotenutosi questa mattina a Manerba del(BS) per ribadire l’importanza della sensibilizzazione e dell’educazione di cittadini, istituzioni e aziende nei confronti di queste tematiche coinvolgendo le persone in un ...

...d'ispirazione per lo shopping Made insu http://www.postalmarket.it , torna in edicola per il suo quarto numero dopo i sold out delle uscite con le cover dedicate a Diletta Leotta, a Clio......e d'ispirazione per lo shopping Made insu www. postalmarket .it , torna in edicola per il suo quarto numero dopo i sold out delle uscite con le cover dedicate a Diletta Leotta, a ClioUp ...La prima azienda è stata Best ColorUp . Il titolare Salvatore Angelo Izzo , dopo aver illustrato le eccellenze raggiunte dai loro prodotti Made in, ha ricevuto il premio direttamente ...

Make Italy Green: il movimento di E.ON per rendere l'Italia più verde ... Adnkronos

Si è tenuto oggi l’evento che ha riunito E.ON, esperti scientifici e associazioni del territorio per un confronto sulle azioni di contrasto alla ...Although many Italians are reluctant to supply Ukraine with weapons, the Meloni government has been a steadfast supporter militarily. Economically, helping Ukraine rebuild has universal backing.