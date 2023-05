Mahlagha Jaberi a Cannes | qual è il significato del vestito con il cappio al collo? La polemica

Ed è per questo che, per un momento, l'abito della modella iranianaha rischiato di passare in sordina. Festival di Cannes 2023, Jane Fonda tutta paillettes e le altre: i look sul red ...Le proteste in Iran , contro il regime , continuano senza sosta. E la modella iraniana, per dimostrare la sua vicinanza al popolo, ha deciso di sfilare sul red carpet di Cannes con un vestito che come decorazione presentava un cappio per mettere in risalto il seno . Ma ...La modella iranianaha scatenato una polemica indossando un abito al Festival del Cinema di Cannes che presentava una decorazione raffigurante un cappio come forma di protesta contro le esecuzioni del ...

Un "cappio" sul seno a Cannes, polemiche sul vestito della modella ... La Stampa

In Iran è iniziato il processo alle giornaliste che hanno raccontato al mondo la storia di Mahsa Amini e, intanto, continuano le proteste contro il regime. Per dire no alle impiccagioni la modella ira ...Dal festival di Cannes, la top model iraniana Mahlagha Jaberi, ha voluto denunciare le violenze e le esecuzioni sommarie a cui è sottoposto quotidianamente il suo popolo ...