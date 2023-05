Madonna di Trevignano | la testimonianza shock dell’ex seguace | “Temevo di essere posseduta | sono andata dall’esorcista”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Storie di puro terrore vengono fuori dalle vicende delladi, dove alle vicende della Vergine sembra si nascondesse qualcosa di molto oscuro. Il demonio, sette sataniche o realtà legate all’occulto, in una percezione che non proveniva dalla gente che dall’esterno leggeva – e osservava – l’agire di Gisella Cardia. Racconti che arrivano dai suoi ex fedeli, che hanno temuto dimaledetti una volta lasciata la strada che li legava alle truffesantona. La confessionefedele delladiBugie in pubblico, il segreto di portare sulle spalle una grande menzogna attorno al teatrino dellache affacciava sul lago di Bracciano. Questo arriva dalla confessione di un’ex fedele della Cardia, che racconta ...