Macron: «Putin ha risvegliato la Nato con l’elettroshock» Il Sole 24 ORE

(ANSA) - BRATISLAVA, 31 MAG - Vladimir Putin ha "risvegliato" la Nato con "il peggiore degli elettroshock" invadendo l'Ucraina. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al forum Globsec di B ...Vladimir Putin ha «risvegliato» la Nato con «il peggiore degli elettroshock» invadendo l'Ucraina. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al forum Globsec di Bratislava.