Luis Enrique non più una priorità | ADL non può derogare dal tetto di 7mln lordi

ROMA, LA GESTIONE DI DYBALA COL SIVIGLIA CON MOU AL TOTTENHAM - A Roma due anni di alti e bassi trae Zeman. Era in campo quel 26 maggio 2013 quando i giallorossi perdono la finale di ...Nelle scorse ore aveva allontanato l'ipotesispiegando che ci sono una decina di nomi sul tavolo per il nuovo Napoli ( leggi qui i 4 più caldi ). Tornando invece all'allenatore della ...Dopo Rafa Benitez e, dalla Spagna spunta un nome nuovo per il Napoli . Si tratta di Marcelino Garcia Toral , ex tecnico di Siviglia , Villarreal , Valencia e Athletic Bilbao , fermo da un anno. Ne parla il ...

L’alternativa, come già annunciato ieri da Sky Sport, sembrerebbe essere Sergio Conceição, allenatore lusitano del Porto. Dopo l’annuncio di De Laurentiis sull’addio di Spalletti, è questa la domanda ...Con Luis Enrique apparentemente fuori dai giochi, il Napoli potrebbe puntare su Thiago Motta o Sergio Conceicaio ...