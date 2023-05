Lucca Summer Festival 2023 | la line up completa | dai Blur a Robbie Williams

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Laupdel, unica data italiana per i, Lil Nas e Generation Sex, in Piazza Napoleone anche Bob Dylan, Sigur Ros, Placebo e molti altri Da oltre 25 anni, tra i vicoli medievali e le mura rinascimentali che conservano la storia della città,ospita sul palco deli grandi protagonisti della scena mondiale del rock e del pop offrendo così uno degli appuntamenti musicali italiani di maggior prestigio e con la più significativa risonanza internazionale. Firmato da D’Alessandro e Galli, iltorna dal 29 giugno al 28 luglio con 15 date in programma e unaup che vanta ospiti di assoluto ...

A luglio, in piena estate, alFestival tornano i Blur di Damon Albarn, eccezionalmente riuniti per una nuova stagione di concerti I Maneskin torneranno in Italia con quattro date della ...Mimmo D'Alessandro, patron di D'Alessandro & Galli, declina così la stagione estiva 2023 della sua agenzia che avrà nelFestival e nella Prima Estate i propri appuntamenti core. E al ...A luglio, in piena estate, alFestival tornano i Blur di Damon Albarn, eccezionalmente riuniti per una nuova stagione di concerti I Maneskin torneranno in Italia con quattro date della ...

Lucca Summer Festival, pieno di star tra Bob Dylan, Blur, Kiss TGCOM

Lucca United comunica che è di euro 1.590,00 la somma raccolta a sostegno alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione, raccolta fondi che era stata attivata nel corso dell'evento di gi ...I festival musicali dell’estate 2023 sono uno dei momenti più attesi della bella stagione. Sono infatti l’occasione per stare all’aperto, ritrovare vecchi amici, stringere nuove conoscenze, divertirsi ...