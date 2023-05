Luca e Giulia hanno lo stesso tipo di tumore al cervello | ma reagiscono in modo diverso E | poco alla volta | diventano fondamentali l' uno per l' altra

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Riccardo Maria Manera e Jenny De Nucci sono i protagonisti di Prima di andare via, teen drama disponibile su Prime Video. A unirli è la malattia: glioblastoma, unal. Una diagnosi spietata, che ciascuno dei due accetta aproprio e che diventa l’espediente per vivere seguendo solo le proprie regole. Jenny De Nucci () e Riccardo Maria Manera () in una scena di “Prima di andare via”. (Prime Video) Leggi anche › “The Ferragnez 2”, su Prime Video: Chiara Ferragni e Fedez alle prese con «momenti di crisi» Prima di andare via, la trama del filmRossi (Riccardo Maria Manera) è un ragazzo introverso, alle prese con un periodo non proprio idilliaco. ...