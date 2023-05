Lost | Damon Lindelof | accusato di razzismo e bullismo | si difende | Ho fallito perché ero troppo inesperto

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Gli autori die Carlton Cuse sono stati accusati die di aver creato un ambiente tossico sul set da vari membri dello staff della serie di culto. Gli autori die Carlton Cuse, hanno avuto il merito di creare un ambiente magico per gli spettatori della serie di culto. Un po' meno magico per gli attori, secondo quanto traspare da un nuovo libro di Maureen Ryan, Burn It Down, Power, Complicity and A Call For Change in Hollywood, in cui gli autori vengono accusati di aver favorito un ambiente tossico e razzista. In un estratto del libro pubblicato su Vanity Fair, Maureen Ryan intervista vari membri della troupe di, in onda su ABC dal 2004 al 2010. Le varie testimonianze, ...

In Maureen Ryan's new book 'Burn It Down', people from 'Lost' have come forward to disclose shocking claims of racism and abuse of power within the show ...Lost co-creator and co-showrunner Damon Lindelof admitted he “failed” to create a safe environment as a new book excerpt details a slew of allegations of a racist, toxic workplace on the set of the ...