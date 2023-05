L' ospedale lo cura | ricco imprenditore dona 40mila euro per un nuovo macchinario | ' Mi avete salvato la vita'

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La forza di Sara, disabile di 43 anni: 'L'Asl di Viterbo ha risolto il problema dell'ascensore, grazie a Leggo per avermi ascoltata' Ringraziamenti 'Spero che il mio gesto sia d'esempio per quanti ...

L'imprenditore Giorgio Venezian ha donato all'di Cittadella una cifra importante per ringraziare i medici e la struttura che si è presadi lui, scrive Il Gazzettino. Una donazione per ...I danni sono stati tanti, ma in questi dieci giorni la continuità diè stata garantita presso ...avvenuta a tempo di record anche grazie alla dedizione dei collaboratori e dei medici - l'......valso all'di Cittadella un assegno da ben 40mila euro , staccato proprio oggi, mercoledì 31 maggio. A voler ringraziare in maniera concreta i medici e tutta la struttura che si è presa...

Focus sulle cure palliative all'Ospedale dei Castelli di Ariccia Radio Studio 93

Pietro Mortini, primario di Neurochirurgia dell'ospedale San Raffaele di Milano, interpellato da Adnkronos Salute, parla delle nuove prospettive di cura ...(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - Raccoglie disegni, pensieri, narrazioni, immagini, messaggi d'affetto e di incoraggiamento di bambini e ragazzi che hanno vissuto l'esperienza della malattia e del ricovero ...