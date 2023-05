L' oroscopo di giugno 2023 | i segni più fortunati e i meno fortunati

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Come andrà il mese di? Ce lo dicono le stelle… Ariete Vi aspettano settimane frizzanti e particolarmente energiche: ricordatevi di bere molta acqua, di non uscire nelle ore più calde, ma soprattutto di non ghostare i vostri date delle ultime settimane. Karma is a bitch, o come diceva il grande poeta della strada Justin Timberlake: “What goes around, comes around” facendovi molto più male. Mettete sempre il casco, anche in bicicletta, e provate a schivare i destri che la vita - e i Tinder date trattati male - proveranno ad assestarvi sul muso. Poi non tornate qui piangendo il prossimo mese dicendoci che non vi avevamo avvisati, eh. Toro L’prevede una grossa crescita professionale per: date una bella rinfrescata al curriculum. Lavaggio a 30° con centrifuga molto bassa, che ci pensa già la vita a farvi sobbalzare ...