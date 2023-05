Lorenza Mario | chi è il compagno Federico Piron | “Fin da subito ci è sembrato di conoscerci da sempre”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo la fine del matrimonio con Alessandro Safina,è riparto dal, manager e presidente di Khyimeia Group azienda che si occupa di teleriabilitazione e tecnologie riabilitative., dopo Safina ilVedremo la showgirl tra gli ospiti della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno” in onda dalle 14:05 su Raiuno dove si racconterà alla conduttrice del salotto televisivo, Serena Bortone. Debutta in tv nel 1992 con Acqua Calda su Raidue al fianco di Nino Frassica e Giorgio Faletti, per poi Il Grande Gioco Dell’Oca. Approda a Mediaset, dove entra nel corpo di ballo di Buona Domenica ricoprendo il ruolo di prima ballerina condiviso con Matilde ...