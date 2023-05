L’onda nera resuscita le correnti E nel Pd parte il processo a Elly

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il segnale è la missione rinviata a Bruxelles. Dopo la batosta alle elezioni amministrative la segretaria del Pd,Schlein, ieri avrebbe dovuto volare a Bruxelles per incontrare suoi eurodeputati e discutere dell’importante voto di giovedì sul piano “Asap” con cui la commissione vorrebbe accelerare sull’invio di armi e munizioni all’Ucraina. La posizione della segretaria è sempre la stessa: massimo sostegno all’Ucraina ma che nessuno tocchi i soldi del Pnrr per investirli in armi. Partito il logoramento in vista delle Europee. Il voto è lontano ma nel Pd è già guerra sulle candidature All’interno dell’eurogruppo (come anche tra i parlamentari) invece sono in molti a temere che questa rigidità possa essere letta come un affievolirsi del sostegno a Kiev. Anche sulla guerra in Ucraina Schlein è schiacciata su due fronti, accusata di essere troppo moderata sia dalla ...