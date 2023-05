(Di mercoledì 31 maggio 2023) "Vorrei attirare un momento la vostra attenzione su un evento che per certi versi è storico di questa attività parlamentare. L'che avete appena ascoltato non è mio. A dire il vero non è il ...

Lo ha detto al termine del suo intervento in Aula, sulla ratifica dell'Accordo Italia - Svizzera sui frontalieri, il senatore diMarco. In quanti sono "in grado di distinguere un ...Sembra un normalissimo discorso su un disegno di legge dedicato ai lavoratori transfrontalieri quello pronunciato oggi, in Aula, dal senatore del gruppo- Italia Viva Marco. E lo è: è totalmente normale, nell'epoca dell'AI, l'intelligenza artificiale . La normalità consiste proprio nel fatto che- come moltissimi altri utenti ...Inpure i Dinosauri Giganti in Parco Kennedy. Grande importanza all'attività fisica è stata ... concerto a cura di Camerata Ducale, con Giulia Rimonda, Andrea Obiso, Lorenzo, e Massimo ...

Lombardo (Azione) in Parlamento con un intervento scritto da Chat Gpt. Calenda: “Fa riflettere…” Globalist.it

“Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo qui per discutere un provvedimento di fondamentale importanza per migliaia di lavoratori transfrontalieri e per i territori di confine tra Italia e S ...Intelligenza Artificiale, Calenda: "Ho letto il testo. Impeccabile. Non mi è ancora chiaro se siamo davanti ad un progresso o ad un regresso. È una cosa su cui riflettere molto, anche alla luce dell'a ...