LIVE Taekwondo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Simone Alessio vola agli ottavi di finale | Roberto Botta e Martina Corelli ai sedicesimi!

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:38 Adesso appuntamento alle 10:24 con i sedicesimi ditrae Saffron Tambyrajah. 09:35 OTTIME NOTIZIE IN CASA ITALIA!ha superato 8-0, 9-1 Hao Tang e si è qualificatodi! 08:42 La nostraper il momento termina qui, appuntamento intorno alle 10:30 per seguire il cammino degli azzurri! 08:40 Il prossimo azzurro in gara saràche. tra i -87kg, affronterà alle ore 10:48 Rafael Kamalov. 08:38 Tutti gli azzurri impegnati in gara oggi saranno ai sedicesimi die ...

LIVE Taekwondo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Simone Alessio per dimenticare il passo falso della scorsa edizione OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07:06 Cominciano le gare! 07:03 La prima azzurra in gara sarà proprio, intorno alle 08:35, Martina Correlli, che sfiderà al primo turno Ceili Peterson. 07:00 ...L'azzurra Giada Al Halwani si è fermata agli ottavi.ROMA (ITALPRESS) - Vito Dell'Aquila, campione del mondo in carica nella categoria -58kg, è atteso ai mondiali di taekwondo in… Leggi ...