LIVE Taekwondo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Simone Alessio passa ai quarti di Finale! Alle 13 | 48 Botta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:11 Si impone 0-2 anche il sudcoreano Woo hyeok Park su Sukhrat Salev 13:10 Vittoria per 2-0 anche per Elsharabaty su Churchill Martinez e di Nickolas su Bouzid SouhiliVINCE 2-0 E VOLA AIDIBuona prova dell’azzurro che ha lasciato il croato a zero in entrambi i round. Bene così 2-0 Penalità per il croato! 1-0 Pugno di! Il croato va a vuoto, ritmi alternati anche in questo round PARTE IL SECONDO ROUND. 4-0!!!!!!!! Grande calcio dell’azzurro allo scadere che manda a terra l’avversario. Il primo round è nostro! Andiamo avanti così. 1-0quando mancano quindici secondi alla fine. Fase di studio in queste battute iniziali, con i due combattenti ...