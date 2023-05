LIVE Taekwondo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Simone Alessio a caccia dell’oro! Alle 17 | 12 la finale!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:51 Termina un terza frazione a senso unico! Panipak Wongpattanakit raggiunge Merve Dincel in Finale imponendosi per 1-9 in questo terzo round! Finisce quindi 1-2 (4-3, 3-12 ,1-9). 16:50 Ancora Panipak Wongpattanakit!!! E’ entrata in palla! 0-8 16:49 splendido colpo della thailandese che si porta sullo 0-5 16:48 Parte il terzo round! 16:47 Si va al terzo round! Panipak Wongpattanakit ripristina gli equilibri vincendo il secondo round 3-12. Stavolta ha pagato la sua aggressività. Vediamo come si comporterà in questo ultimo atto, 16:46 Aumenta il parziale Panipak Wongpattanakit, 2-9 per lei. 16:45 Riparte fortissimo la thailandese, al momento 1-6 quando manca un minuto alla fine del secondo round 16:43 Parte il secondo round! 16:42 Wow! Che tattica per la croata Bruna Duvancic che tiene botta e con pazienza ...