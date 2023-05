LIVE Taekwondo | Mondiali 2023 in DIRETTA | sale l’attesa per Simone Alessio | Roberto Botta e Martina Corelli!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:06 Cominciano le gare! 07:03 La prima azzurra in gara sarà proprio, intorno alle 08:35,Correlli, che sfiderà al primo turno Ceili Peterson. 07:00 Mentre tra i -49kg femminiliCorelli sarà impegnata sin dai trentaduesimi di finale. 06:57 Nei -87kg l’Italia schiereràche, in quanto testa di serie n.15, entrerà in garamente dai sedicesimi di finale. 06:54, in quanto testa di serie n.1, ha un bye al primo turno ed entrerà in garamente dai sedicesimi di finale, sulla carta il cammino è spianta fino ai quarti di finale, dove potrebbero arrivare i primi problemi con il rischio di incontrare il giovane coreano Park Woo-hyeok. 06:51 L’Italia si ...