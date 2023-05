LIVE Roma-Siviglia | Finale Europa League 2023 in DIRETTA | Si parte! Dybala titolare

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00: Calcio d’inizio per la20.57: Ecco le formazioni ufficiali.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini,; Abraham. All. Mourinho(4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Telles; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar 20.54: Ilha disputato sei Finali di, con un rollino di marcia impressionante che recita 100% di vittorie, ma questa sera si troveranno di fronte Jose Mourinho, allenatore alla sestaeuropea della carriera e che in partite di questo genere risulta essere ancora imbattuto. Gli ingredienti per un match epico e spettacolare ...

Siviglia-Roma: come seguire la finale di Europa League di martedì 31 maggio in Streaming GRATIS e in Diretta Live ...Il grande giorno è arrivato. Oggi 31 maggio 2023 la Roma si gioca la finalissima di Europa League. I giallorossi a Budapest affrontano il temibile Siviglia. Calcio d’inizio alle ore 21 al Ferenec Pusk ...