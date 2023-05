LIVE Roma-Siviglia 2-5 | Finale Europa League 2023 in DIRETTA | gli spagnoli vincono la settima Coppa ai rigori

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5 MONTIEL SEGNA E IL SIVIGILIA VINCE LA SUAAI2-4 l’arbitro fa ribattere 2-4 PARA RUI PATRICIO IL RIGORE DI MONTIEL 2-4 Il palo di Ibanez spegne quasi definitivamente i sogni della2-4 Non sbaglia Rakitic che spiazza Rui Patricio 2-3 Bono respinge di piede il rigore centrale di Mancini 2-3 Rete di Lamela che tira sulla destra di Rui Patricio 2-2 GOL DI CRISTANTE SULLA DESTRA DEL PORTIERE RASOTERRA 1-2 Gol di Ocampos che spiazza Rui Patricio con un rasoterra lento ma preciso. Tocca a Cristante 23.57: Inizia Ocampos 23.56: Si battono isotto la curva delche tirerà per primo 132? SI VA AI! 131? OCCASIONE ...

Alla Puskas Arena, il match valido per la finale di Europa League tra Siviglia e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(inviato all'Olimpico) - Alla Puskas Arena, Siviglia esi affrontano nel match valido per la finale di Europa League ...Mendilibar e Mourinho, allenatori di Siviglia e(LaPresse) - Calciomercato.itDa un lato i giallorossi di José Mourinho, reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina che li ha relegati al sesto ...... anzi all'orecchio di tutti, è il frastuono impressionante che viene dalla curva giallorossa alla Puskàs Arèna : "Praticamente lagioca in casa" . La squadra di Mourinho parte bene nei primi ...

Siviglia-Roma 1-1, gol di Dybala, autorete di Mancini| La Diretta La Gazzetta dello Sport

José Mourinho sta parlando in questi istanti in conferenza stampa., sta arrivando il momento, abbiamo lavorato per questo negli ultimi giorni e per stare nelle… Leggi ...Alla Puskas Arena, la Roma di Mourinho va a caccia del secondo titolo europeo consecutivo contro il Siviglia. Dybala ce la fa e gioca dal 1' con Pellegrini: i due alle spalle di Abraham. Celik a ...