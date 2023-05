LIVE Giorgi-Pegula | Roland Garros 2023 in DIRETTA | si comincia alle 11 45 contro la n 3 del mondo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Ci siamo quindi, tra poco le due giocatrici faranno il loro ingresso in campo. Match che gli appassionati italiani sperano possa regalare altre soddisfazioni in un’edizionediche, specialmente al femminile ma in generale, sta regalando soddisfazioni a non finire. 11.10 Mancano poco più di 30 minuti all’ingresso in campo delle due giocatrici sul campo Philippe Chatrier, primo in ordine di importanza a Bois de Boulogne. Novità del primo match11.45 che è stata lanciata proprio in quest’edizione dello slam parigino. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti a un’altra giornata diricchissima di giocatori italiani impegnati, in particolare benvenuti alla ...