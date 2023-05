LIVE Giorgi-Pegula | Roland Garros 2023 in DIRETTA | iniziata la partita!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Bello scambio in cui Camila ha spinto molto bene masi è difesa profonda e ha poi girato lo scambio con un dritto inside in. 15-30 Nastro che aggiusta la palla a Camila che ottiene così il primo quindici del match. 0-30 Prima di servizio sulla riga di, risposta di rovescio altresì sulla riga in lungolinea. 0-15 Subito risposta aggressiva di. Inizia il match conal servizio. 11.55 Camilache in questoha ottenutto come miglior risultato la vittoria nel torneo di Merìda, oltre che il terzo turno agli Australian Open e a Roma. Jessicainvece ha fatto finale a Doha e si è arresa 3 volte in semifinale in quel di Miami, Charleston e Madrid. 11.53 ...