LIVE Giorgi-Pegula | Roland Garros 2023 in DIRETTA | giocatrici in campo!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.46 Non sono ancora in campo le due. Andiamo dunque a ricordare i precedenti, che sono a favore dell’americana che ne ha vinti 3 su 4, va sottolineato però come solamente uno sia stato giocato sulla terra, nel 2022 a Madrid che sappiamo come si giochi in altura. 11.40 Ci siamo quindi, tra poco le duefaranno il loro ingresso in campo. Match che gli appassionati italiani sperano possa regalare altre soddisfazioni in un’edizionediche, specialmente al femminile ma in generale, sta regalando sorrisi a non finire. Sono infatti tre le italiane qualificate al secondo turno: Camila, Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto, le prime due impegnate quest’oggi. 11.10 ...