LIVE – Giorgi-Pegula 2-6 0-0 | secondo turno Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ile latestuale dell’incontro tra Camilae Jessica, valido per ildel. Decimo confronto in carriera tra le due giocatrici, che tornano a sfidarsi dopo il recente match di Miami, vinto dain tre set. Stavolta cambia la superficie ma non i favori del pronostico, ancora dalla parte dell’americana, accreditata della terza testa di serie e determinata a farsi strada nel torneo. Camila ha esordito con una vittoria in due set ai danni di Cornet, mentreha sconfitto la connazionale Danielle Collins. Di seguito, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale su(primo incontro sul ...

Segui la diretta di tennis a Parigi con cinque italiani in programma. Nel pomeriggio Musetti - Shevchenko 12:02 - Sul campo centrale per la seconda volta su due Camila, oggi contro Jessica Pegula 12:00 - PRIMO SET FOGNINI Con una deliziosa volée di rovescio, Fabio chiude 6 - 4 su Kubler 11:56 - Fognini al servizio per chiudere il primo set 11:44 - 4 - 2 ...Per le ragazze: oggi tocca a Camilasul centrale con la n. 3 al mondo Jessica Pegula, mentre Sara Errani giocherà sul campo 9 con la rumena Begu. Ieri Lucia Bronzetti è stata battuta 6 - 4, 6 -...Nel match che apre il programma (ore 11.45) sul "Philipe Chatrier",, n.37 WTA , deve ...

LIVE Camila Giorgi-Pegula, Roland Garros 2023 in DIRETTA: si comincia alle 11.45 contro la n.3 del mondo OA Sport

Segui la diretta di tennis a Parigi con cinque italiani in programma. Nel pomeriggio Musetti-Shevchenko "Con Olga Danilovic ho giocato a Roma qualche anno fa. Serve molto bene, sarà difficile risponde ...