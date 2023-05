LIVE Arnaldi-Shapovalov | Roland Garros 2023 in DIRETTA | l’azzurro ci crede contro l’estroso canadese

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match di secondo turno del torneo maschile dell’Open di Francia: il ligure, alla prima esperienza in un torneo del Grande Slam, sfida ilper l’accesso ai sedicesimi. Matteoviene dal bel successoil colombiano Daniel Galan in quattro set: per il classe 2001 si è trattata della prima vittoria in un tabellone major, traguardo che avvalora il percorso di crescita che il sanremese ha intrapreso dall’inizio della stagione sul rosso. Con la qualificazione ai trentaduesimi,è quasi certo di rientrare nella top-100 della classifica mondiale, ...

Avanza al secondo turno anche Denis Shapovalov, che sarà il prossimo avversario di Matteo. Norrie è attualmente decimo nella Pepperstone ATP Race To Turin, in piena corsa per la qualificazione. PARIGI (FRANCIA) - Prima giornata di incontri al Roland Garros, secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi con l'Italia grande protagonista. Arnaldi (vittoria su Galan) vola al secondo turno come Musetti (ok contro Ymer) e Sonego (piegato Shelton). Ok nel femminile anche Giorgi (superata la Cornet) ed Errani (successo contro Teichman).

Il tennista azzurro inizia contro il francese Muller la sua avventura nel secondo torneo del Grande Slam in corso sui campi in terra battuta di Parigi