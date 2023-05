LIVE Arnaldi-Shapovalov 2-6 6-3 3-6 3-6 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | l’azzurro lotta ma viene eliminato al secondo turno

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 18.36affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Taro Daniel: lo spagnolo è avanti due set a uno sul giapponese. 18.34 Purtroppo per il ligure,ha giocato forse il miglior match della sua stagione. Il canadese ha messo sul campo tutto il suo potenziale, non sprecando inutilmente il suo talento che il più delle voltenascosto dalla sua frettolosità. Molti più vincenti messi a segno dal classe 1999 (38-24), mentre i 41 errori non forzati delhanno pregiudicato il risultato del giovane sanremese. 3-6 GAME, SET AND MATCH ...

Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- SHAPOVALOV 2 - 6, 6 - 3, 3 - 6, 3 - 4 I risultati di oggi: ...16.40 -prova a reagire, è avanti 3 - 1 e servizio nel secondo set. Intanto Schwartzman ha battuto Borges in tre set. Wawrinka - Kokkinakis 4 - 4 al quarto. Vittorie di Pavlyuchenkova su ...Nel pomeriggio in campo anche Matteoe Lorenzo Musetti , nel femminile ritiro per Camila Giorgi . Errani sfida Begu ...

LIVE Arnaldi-Shapovalov, Roland Garros 2023 in DIRETTA: l'azzurro sogna il colpaccio OA Sport

A Parigi al via il secondo turno del Roland Garros che vede protagonisti quattro italiani: in campo Arnaldi, Fognini, Musetti e Sonego ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Potapova riesce a strappare il servizio all'avversaria sul 5-4 a suo favore e porta la partita al terzo e decisivo set. 13.52 Il primo set della sfida t ...