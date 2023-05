LIVE Arnaldi-Shapovalov 2-6 6-3 2-3 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | regna l’equilibrio nel terzo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Dritto lungolinea vincente per. 15-0 Aggressivo nello scambio, il quale costringe all’errore di rovescio. 2-3 GAME! Con una buona prima il canadese rimane in vantaggio, senza break, nelset. 40-15 Vincente il dritto del canadese. 30-15 Stecca il rovescio in uscita dal servizio. 30-0 A segno con lo smash. 15-0trova una buona risposta di dritto, ma quello successivo finisce in rete. 2-2 GAME! Comanda lo scambio il sanremese, non passa il rovescio di. AD-40 Servizio e dritto vincente per l’azzurro. 40-40 Seconda al corpo di ...