LIVE Arnaldi-Shapovalov 2-6 5-2 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | si entra nella fase calda del secondo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Servizio e dritto vincente per. 30-0 Larga la risposta di rovescio dell’azzurro. 15-0 A segno con lo smash. 5-2 GAME! Spettacolare l’uscita lungolinea col rovescio dell’azzurro, che mantiene le distanze con l’avversario e si garantisce la possibilità di servire per il set. 40-0 Servizio ad uscire, palla corta vincente per l’azzurro. 30-0 Dritto in rete per. 15-0 Servizio e dritto lungolinea vincente per. 4-2 GAME! Risposta che si ferma sul nastro, il canadese conquista rapidamente il sesto gioco. 40-0 Servizio e dritto vincente per. 30-0 Gran dritto lungolinea del canadese,non controlla il ...