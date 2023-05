LIVE Arnaldi-Shapovalov 2-6 0-0 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | inizia il secondo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAD-40 Servizio e dritto vincente per. 40-40 Back velenoso dicol rovescio, colpisce male il dritto. 40-AD Comanda lo scambio con il dritto, poi non passa lo slice di dritto dell’azzurro. 40-40opta per una soluzione in serve and volley sulla seconda, riuscendo a sorprendere l’avversario. 30-40 Servizio e rovescio vincente per. 15-40 Ancora con il dritto! Due palle break per lui in apertura diset. 15-30 Semplicemente dirompente col dritto il canadese,vincente consecutivo con questo colpo. 15-15 Altro vincente di dritto del canadese. 15-0 Non passa il recupero di dritto di ...