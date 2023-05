LIVE Arnaldi-Shapovalov 2-3 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | break del canadese in apertura di primo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 GAME! Largo il rovescio di, l’azzurro riesce a tenere il servizio annullando tre pallenel quinto gioco delset. AD-40 Prima vincente per. 40-40 Vola via il dritto dell’azzurro. AD-40 CHE PUNTO DI! L’azzurro riesce a rispondere a due smash del, ribaltando poi lo scambio con un paio di rovesci, infinesbaglia il back. 40-40 Altra buona prima per l’azzurro. 40-AD Il nastro accompagna in corridoio il rovescio di, terza pallaper. 40-40 Dritto vincente per. AD-40 Resistedietro la ...