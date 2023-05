L’Itf sulle parole di Djokovic | “Le dichiarazioni politiche non sono proibite”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Da ieri Novaksi trova nel bel mezzo di un ciclone polemico dopo la frase scritta sulla telecamera alla fine dell’ultima partita vinta al Roland Garros. “Il Kosovo è il cuore della Serbia”, ha scritto il tennista serbo in riferimento agli ultimi scontri avvenuti al confine fra i due paesi. Si attendeva un’intervento da parte della Federazione Internazionale di Tennis (Itf) per lediche hanno un forte connotato politico. Oggi pomeriggioha rilasciato alcunesull’accaduto: “Le regole di condotta per i giocatori in un torneo del Grande Slamdefinite dai relativi regolamenti emanati dall’organizzatore e dall’autorità interessata. Nessuna disposizione proibisce ai giocatori di fare...