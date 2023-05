L’Italia è uno dei paesi più tolleranti in Europa sulla regolamentazione degli stili di vita

(Di mercoledì 31 maggio 2023)è uno deieuropei che lascia più libertà ai suoi cittadini su dove mangiare, bere, fumare e usare sigarette elettroniche. Un diritto non scontato nel resto d’dove i governi tendono sempre di più a espandere il perimetro e il volume delle restrizioni sulle scelte dei consumatori, con nuove regolamentazioni e tasse su vari cibi, alcolici e tabacco. Un tendenza paternalista che continua imperterrita nonostante diversi studi suggeriscono che non ci siano benefici dell’applicazione di regolamentazioni paternalistichesalute delle persone. Questo è il giudizio che si evince dall’ultimo report del Nanny State Index 2023 (NSI) che da sette anni stila la classifica dei migliori e peggiorieuropei nel tollerare le scelte individuali suglidi ...

Soprattutto con il Giro d'. Mettendo in fila quanto è ... una cronometro, quella di apertura, dove si è vistospettacolo di ... Si fa sempre a cazzotti a mettere a confronto la realtà con'...... èdegli aspetti messi in luce dallo studio dal titolo "Il 5G ...'evoluzione tecnologica delle telecomunicazioni, infatti, ... Eppurerisulta ancora'unico dei grandi paesi comunitari a ...... che è e continuerà ad esserestrumento cruciale per la crescita,'innovazione e lo sviluppo dell'". A fine febbraio spesi 25,7 miliardi La Relazione racconta però delle difficoltà ...