L’Istat rivede al rialzo le stime del Pil | +0 | 6% nel I trimestre L’Italia cresce di più di Francia e Germania

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nel primo2023 il Pil è aumentato dello 0,6% rispetto all’ultimo2022, e dell’1,9% rispetto al primodel 2022. Nel primo2023, si sono registrate due giornate lavorative in più rispetto all’ultimodel 2022, e una giornata lavorativa in più rispetto al primodel 2022. Lo ha reso notoche ha rivisto lievemente al(+0,1%, ndr) lediffuse lo scorso 28 aprile, quando aveva indicato una crescita congiunturale di 0,5% e tendenziale dell’1,8%. Al netto dei dati del primo, dunque, la crescita del Pil italiano per il 2023 è stimata al a +0,9%. Se nei prossimi trimestri la variazione dovesse rimanere nulla, la crescita del Pil italiano ...