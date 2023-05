Lire rare | se hai ancora questa 500 lire vale fino a 10 000 euro

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Chi si ritrova queste 500può ritenersi davvero molto fortunato, perché valgono una miniera d’oro. Scopriamo nell’articolo di oggi di quale 500stiamo parlando!italiane: Adobe Quasi tutti vorremmo che tornassero le vecchie, perché con esse era diverso, c’era più potere di acquisto e poi hanno fatto la storia… Molti le ricordano con tanto affetto e ci sono affezionati, e soprattutto è stata la moneta della Repubblica Italiana per molti anni. Purtroppo con l’arrivo dell’molte famiglie italiane si sono ritrovate in gravi difficoltà, ed è proprio per questo motivo che si ripensa allecon tanto affetto e malinconia, perché è stato davvero un periodo d’oro. Molti infatti ...