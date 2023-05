Liquidare un falso in bilancio con una multa è un colpo di genio della Juventus La Verità

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Su La, Giorgio Gandola scrive del patteggiamentocon la Figc, avallato dal Tribunale Federale. Nessun ulteriore punto di penalizzazione per l’inchiesta relativa alle manovre stipendi, solo una, per il club bianconero e i dirigenti. Si tratta di undi: la realpolitik ha avuto la meglio. Gandola scrive: “Processo dell’anno, sopravvissuti zero. Perde la, costretta a patteggiare e quindi a rendersi moralmente colpevole delle contestazioni in sede sportiva. Perde la giustizia pallonara che le aveva tolto 10 punti per le plusvalenze (reato minore a questo punto valutato in maniera abnorme) e nessuno per il presunto doppioin, con ...