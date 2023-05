L’Inter ha individuato l’erede di Skriniar | arriva dal Bayern Monaco…

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Voci di mercato in casa nerazzurra per quanto riguarda il pacchetto difensivo della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Marca,avrebbein Nacho'uomo giusto a cui affidarsi per il post Milan Skriniar. In forza al Real Madrid, è in scadenza di contratto con il club ......Champions League conil prossimo 10 giugno in finale contro il Manchester City. Una trattativa tra i due club che sembra tutt'altro che semplice visto che i nerazzurri avrebbero......di Roma in occasione della finale di Coppa Italia trae ...'obiettivo dell'attività delle forze dell'ordine era contrastare il ... Gli agenti della divisione amministrativa hannoe ...