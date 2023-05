L’INPS fornisce consulenza con il nuovo simulatore che ti dice il reale importo dell’assegno pensione

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Come si usa ilpensionistico del? L’ente provvede a fornire una guida pratica per utilizzarlo. La situazione attorno alle pensioni è sempre più complicata. Quando e con quali garanzie si potrà andare inlavorando per una vita? Non è dato saperlo con certezza, ma ilonline delpuò dare un’idea abbastanza precisa della situazione. Utilizzo pratico delPensami sul portale online del– ANSA – ilovetrading.itIlè reperibile già da quest’anno sul portale online del, accessibile tramite SPID, CNS o CIE. Questo prende il nome di “Pensamie misura” ed è un...