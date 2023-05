L’incontro segreto tra 007 di Israele e Italia prima del naufragio sul Lago Maggiore

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Gli 007 israeliani che si trovavano sulla Love Lake naufragata sultutti rimpatriati con un volo speciale. A volare un jet speciale per voli sensibili. Gli otto agenti segreti israeliani e i 13ni alloggiavano tutti in un albergo a Malpensa. L’occasione delera il compleanno di uno di loro. Ma la gita veniva dopo un summitche andava avanti da alcuni giorni. Mentre nei registri della Camera di Commercio di Varese la società “Love Boat” (chiamata anche “Good…uria”) risulta inattiva. Nelsono morti Claudio Alonzi, 62enne di Alatri, Tiziana Barnobi, Anya Bozhkova, 50enne moglie dello skipper Claudio Carminati e il cittadino israeliano Shimoni Erez, 54 anni. La procura di Busto Arsizio ha indagato proprio Carminati per omicidio e ...