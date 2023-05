L’impegno europeo perché i crimini russi non restino impuniti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Bruxelles. «Mentre parliamo, continua il terrorismo russo in Ucraina, specialmente negli ultimi giorni gli attacchi si sono intensificati.? La mia conclusione è che l’unico argomento che rimane allaa». Vsevolod Chentsov è il capo della missione di Kyjv all’Unione europea. Alla conferenza organizzata dall’Europarlamento sulle sanzioni e su come perseguire idel Cremlino, ribadisce che «è un errore, oltreché un rischio immenso, riassumere la questione come uno scontro regionale o, come fanno alcuni politici, parlare di “crisi ucraina”. Il regime russo è l’architrave di un asse del male, con Iran, Corea del Nord e Siria». Alla platea chiede di «pensare fuori dagli schemi» e «non fossilizzarci sui dogmi», per trovare soluzioni e «farci guidare dallo spirito della legge». L’ambasciatore invita gli alleati europei a non ...