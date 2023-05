L' estate tarda ancora | temporali su gran parte d' Italia

Leggi su agi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) AGI - Domani 1 giugno inizia l'meteorologica e lo farà con tempo instabile e caldo nella norma. Il Mediterraneo resta infatti un canale di transito per diverse gocce d'aria più fresca in quota. Queste porteranno molta instabilità pomeridiana nel corso dei prossimi giorni consparsi su molte regioni d'. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteono che non mostrano sostanziali variazioni sia per il primo weekend di giugno che per la prossima settimana. Temperature in media ma moltiche si svilupperanno nel corso dei pomeriggi. Previsioni meteo per oggi: Al nord: Al mattino addensamenti sul Piemonte con piogge sparse, sereno o poco nuvoloso altrove con locali piogge sulle coste del Friuli. Al pomeriggio attese piogge esu Alpi e ...