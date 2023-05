L’estate esclusiva… di Morfosis su VelvetMAG

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 31 maggio 2023)come tripudio di colori ed emozioni intense.2023 secondoe secondo la sua direttrice creativa Alessandra Cappiello è quella che auguriamo a tutti le nostre lettrici e i nostri lettori. Per questo l’abbiamo scelta come protagonista della copertina virtuale di giugno – la n.181 della storia di– presentata come ogni immancabile fine mese porta dal mio editoriale.2023 ha tardato tanto ad arrivare, come accadde nel 2019. Un lungo maggio non solo piovoso, ma falcidiato dal maltempo, con il pensiero e il cuore che non può che correre alla devastazione della Romagna. Specie per chi come me per vicissitudini professionali, vi ha trascorso tre anni sereni e gaudenti, proprio alla vigilia della pandemia da Covid. Il mio augurio, e di tutta la redazione di ...