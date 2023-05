(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nel luglio 1969 l’astronauta Neil Armstrong, del , diventò il primo essere umano a mettere piede sulla Luna. Ma aveva rischiato di perdersi quell’occasione. Anni prima la sua domanda per entrare a far parte del programma di esplorazione... Leggi

I più affettuosi auguri di buon lavoro - conclude la- vanno ai nostri eletti che, dai banchi dell'opposizione, scriveranno una pagina di storia del PD catanese. Auguri e buon lavoro anche al ...Anche nel V Municipio (Monte Po, Nesima, San, Rapisardi) vittoria schiacciante del candidato dell'area del centrodestra. Con oltre il 73% delle preferenze Antonino Vincenti è il nuovo presidente. Dietro di lui, con il solo 17% il candidato ...La sua popolarità esplode poi grazie ai film di Sergio, Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo. Insomma, i film western diventano il suo pane ...

Oroscopo Leone Paolo Fox di oggi: le previsioni del 29 maggio Corriere della Sera

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Chiara Ferragni ha aperto su Instagram ha aperto l’album dei ricordi per fare due teneri collage con le foto dei figli ...