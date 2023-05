L'"effetto Elly" era un inganno. Un punto in più ma nei sondaggi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le aspettative sulla neo segretaria non si sono tramutate in voti reali Il peso dem resta vicino al flop delle Politiche. Ed è solo virtuale

... la distribuzione delle attività domestiche diventa più egualitaria, sia perdel maggiore ... Dato che dovrà continuare a sostenere l'Ucraina,Schlein combatterà... Dato che la linea del ......Schlein . Per la sinistra è l'ennesima Caporetto, sconfitta anche nelle sue roccaforti, battuta anche dove si presentava in tandem con i Cinque Stelle. Insomma, non solo non c'è alcun...... il cui tanto chiacchieratonon si è visto alle elezioni comunali e in particolare ai ... "Molti hashtag, zero...": quattro ferocissime parole, Cerasa asfaltaSchlein

Elly Schlein, non l’hanno vista arrivare, ma hanno visto i voti andar via Il Riformista

Le aspettative sulla neo segretaria non si sono tramutate in voti reali Il peso dem resta vicino al flop delle Politiche. Ed è solo virtuale ...«Le roccaforti della sinistra sono franate, il centrodestra ha una classe dirigente a livello locale che sta dimostrando di saper ben amministrare. E il governo Meloni fa da traino». Nell'analisi dell ...