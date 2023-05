Le vie del bonus sono infinite

Leggi su panorama

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Le classifiche denunciano come la dinamica salariale in Italia sia bloccata da decenni rispetto ai grandi Paesi europei. Ma non è sempre così. Ecco le aziende che aiutano i dipendenti ad affrontare il carovita con benefit o contributi straordinari per il welfare, la natalità e, persino, la formazione ambientale. Immaginate di trovare in busta paga, dopo un anno di lavoro alla catena di montaggio, unda 13.500 euro. Sarebbe stupendo, vero? Un sogno ad occhi aperti. Invece è la dolce realtà che ha allietato i fortunati dipendenti della Ferrari. La casa di Maranello ha chiuso il 2022 con un utile netto di 939 milioni di euro, in crescita del 13 per cento rispetto all’anno precedente, con ricavi saliti del 19,3 per cento. Risultati ottimi che hanno permesso alla società di elargire ai suoi cinquemila lavoratori un premio di competitività 2022 da record, superiore di ...