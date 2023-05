Le imprese puntano sull’Intelligenza Artificiale | Indispensabile per poter competere nei prossimi 5 anni

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Arriva il sondaggio che avvicina alla normalità quotidiana il ricorso alle ultime frontiere dell’intelligenza. il 40% delle aziende ha soluzioni di AI già in fase di produzione e il 23% in fase di sperimentazione. Solo il 12% dispone, peraltro, di un modello di risk management e solo il 19% ha definito processi per valutare la conformità dell’AI alle norme vigenti. Sono i dati di un’indagine condotta da Deloitte in collaborazione con il Centro di ricerca per l’innovazione del settore bancario (Abi Lab) e la Società italiana per l’etica dell’intelligenza(Sipeia) che ha coinvolto un campione di 47operanti in Italia in diversi comparti. Stando alle cifre lesembrano stregate da decisiva e controversa innovazione. Per il 94% delle aziende interpellate dallo studio, l’intelligenza ...