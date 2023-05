Le atmosfere suggestive tra musica e romanticismo nel Realismo Americano di Brent Lynch

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Esistono artisti che non possono fare a meno di posare il loro sguardo sulla realtà, perché è proprio partendo da essa che riescono a immaginare i tempi di un passato recente di cui mantenere valori e sensazioni più puri, meno disincantati, pieni ancora di quella magia di un mondo tutto da costruire, da assaporare, trasformando così la pittura in occasione per l’osservatore di evocare immagini e ambientazioni non così lontane da non poter essere recuperate e rivissute con lo stesso approccio. Il protagonista di oggi sceglie uno stile fortemente figurativo a cui infonde un aspetto quasi rarefatto a volte, per osservare una realtà sospesa nel passato, tra realtà e piacevolezza della vita riscontrabile in piccole abitudini apparentemente ordinarie che però erano in grado di dare un senso più pieno all’esistenza. Tra la fine del Diciannovesimo e gli inizi del Ventesimo secolo cominciò a ...